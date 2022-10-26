Контрнаступление в Херсоне для Украины сложнее, чем на Северо-Востоке
2022-10-26 17:40
По данным Минобороны, украинское контрнаступление на юге страны оказывается более сложным, чем наступление на северо-востоке.
По словам министра обороны Алексея Резникова, из-за дождливой погоды и рельефа местности отбить удерживаемые Россией районы в Херсонской области сложно.
В сельскохозяйственном районе каналы водоснабжения использовались российскими войсками в качестве траншей.
В сентябре Украина начала успешное контрнаступление на северо-востоке Харьковской области.
Опубликовано: Тарас Медведев
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