Контрнаступление в Херсоне для Украины сложнее, чем на Северо-Востоке

2022-10-26 17:40

По данным Минобороны, украинское контрнаступление на юге страны оказывается более сложным, чем наступление на северо-востоке.

По словам министра обороны Алексея Резникова, из-за дождливой погоды и рельефа местности отбить удерживаемые Россией районы в Херсонской области сложно. 

В сельскохозяйственном районе каналы водоснабжения использовались российскими войсками в качестве траншей. 

В сентябре Украина начала успешное контрнаступление на северо-востоке Харьковской области.

Опубликовано: Тарас Медведев