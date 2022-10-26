Запорожская АЭС переведена в режим «холодный останов»
2022-10-26 17:45
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о переводе блоков ЗАЭС в режим «холодный останов».
В среду, 26 октября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал, что подвергающаяся периодическим обстрелам со стороны Украины Запорожская АЭС в Энергодаре переведена в режим «холодный останов».
Рогов пояснил, что данное решение было принято исходя из того, что в настоящее время все линии электропередач ЗАЭС перебиты, из-за чего атомная электростанция не вырабатывает, но потребляет электроэнергию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Погранкомитет Беларуси не комментирует выезд журналистки Ксении Собчак в Литву
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО
Огородники рассказали, как выращивать огурцы круглый год
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность