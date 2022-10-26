Запорожская АЭС переведена в режим «холодный останов»

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о переводе блоков ЗАЭС в режим «холодный останов».

В среду, 26 октября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал, что подвергающаяся периодическим обстрелам со стороны Украины Запорожская АЭС в Энергодаре переведена в режим «холодный останов».

Рогов пояснил, что данное решение было принято исходя из того, что в настоящее время все линии электропередач ЗАЭС перебиты, из-за чего атомная электростанция не вырабатывает, но потребляет электроэнергию.