Собчак и Канделаки стали врагами из-за мужчины

Ксения Собчак и Тина Канделаки были подругами. Точкой раздора стал мужчина, с которым у Собчак был роман и которая приревновала возлюбленного к подруге.

В 2021 году Ксения Собчак накинулась на Тину Канделаки из-за её интервью, где та рассказала об их общем приятеле, который стал причиной ссоры между подругами.

Мужчина, из-за которого повздорили знаменитости, - заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков, с которым у Собчак был роман.

Оказывается, Ксения Анатольевна приревновала своего возлюбленного к близкой подруге, а та сочла это предательством.