Российские правоохранители вступились за украинцев

Правоохранительные органы Омской области возбудили уголовное дело об оскорблении украинцев в соцсети.

52-летний безработный Николай Карнышов, в своем аккаунте «ВКонтакте» разместил посты с негативными, высказываниями в адрес украинцев, сообщает издание.

Ранее суд признал Николая Карнышова виновным в унижении женщин в соцсетях и приговорил к двум годам условно.

В отношении жителя Омска возбудили уголовное дело из-за оскорблений украинцев в соцсети.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), эта статья предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., исправительные работы до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.