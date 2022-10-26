Диетолог Ванесса Ризетто рассказала, какая пряность может помочь в профилактике мигреней
Куркума относится к семейству имбирных, куст растения может достигать метра в высоту.
Почему куркума спасает от мигрени?
Куркума, популярная индийская пряность, может не только улучшить вкус привычных блюд, но и помочь справиться с мигренью. Все дело в содержащемся в ней куркумине — интиоксиданте, обладающим противовоспалительным действием.
Как отметила диетолог Ванесса Ризетто, комментируя результаты исследования, проведенного иранскими специалистами, три чайные ложки специи в день могут стать отличным профилактическим средством против мигрени
А что показал эксперимент с куркумином?
Исследователи предлагали участниками эксперименте регулярно принимать жирные кислоты омега-3 в сочетании с куркумином. Авторы исследования полагали, что это сочетание сможет подавить выработку фактора некроза опухоли (ФНО), вызывающего воспаление нервной ткани и боль.
Действительно, участники исследования отмечали, что частота приступов у них уменьшилась после того, как они стали ежедневно принимать куркумин.
Опубликовано: Ангелина Крент
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