Аграновский утверждает, что Собчак не будет наказана из-за отъезда из России

Адвокат Ксении Собчак Дмитрий Аграновский убеждён, что его клиентка не сделала ничего противозаконного, когда отправилась за границу.

Юрист Дмитрий Аграновский утверждает, что Ксении Собчак ничего не грозит за то, что она покинула страну, даже если присутствует постановление о ее задержании.

Так как Ксения Анатольевна не находилась под стражей, отъезд ее побегом считаться не может.

Адвокат знаменитости заявил, что никакой дополнительной ответственности за отъезд при наличии постановления законом не предусматривается.

В ночь на 26 октября журналистка покинула РФ и отправилась в Литву через Белоруссию.