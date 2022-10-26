Огородники рассказали, как выращивать огурцы круглый год

Донести свежий огурец из магазина в мороз довольно проблематично, решением проблемы может быть выращивание огурцов на подоконнике.

Для выращивания в зимний период подходят далеко не все сорта и гибриды. В первую очередь, для самых темных и коротких дней, надо обратить внимание на пчелоопыляемые гибриды F1 Атлет и F1 Ухажер. Они обладают необходимым для выращивания зимой качеством – высокой теневыносливостью.

Не стоит смущаться того, что огурцы пчелоопыляемые: зимой роль пчел будет играть хозяин огуречных плантаций. Посадить этих огурчиков придется не меньше трех и лучше разного сорта, чтобы на растениях постоянно были и мужские, и женские цветки, что является залогом хорошего опыления.

Вторые по теневыносливости – партенокарпические гибриды с гладкими плодами – без бугорков и опушения. Гибриды Месье Оливье, Московский салатный и Провансаль столичный, помимо теневыносливости, обладают еще одним приятным свойством – огурчики в каждом узле закладываются не по одному, а по 2-4 штуки. Эти салатные огурцы имеют выраженный огуречный аромат, что очень приятно зимой, и потрясающую хрустящую мякоть.

Сейчас можно найти устойчивые к условиям пониженной освещенности «партенокарпики» с бугорчатым плодом - например, F1 Бобрик, Берендей, F1 Кадриль. Перечисленные выше гибриды подходят для посева на подоконнике в декабре-январе, плоды можно ждать в феврале.

Чем выращивание на подоконнике отличается от выращивания на грядке? В первую очередь стоит отметить, что посев сразу на постоянное место – не лучший вариант. Казалось бы, посаженное на одно место растение не получает травм при пересадке и должно расти лучше, но так происходит весной. Зимой большую роль в развитии играет корневая система, которая должна быть в этот период хорошо развита.

Именно мощная коневая система позволяет растению зимой хорошо развиваться и давать полноценный урожай. Поэтому решаем сразу, что огурцы зимой выращиваем с пересадкой. Вторая причина, говорящая в пользу пересадки – слишком большой объем почвы в горшке, который молодые растения не смогут освоить. Питательные вещества будут «закисать» и тормозить рост растения вплоть до полной гибели.

Для выращивания рассады огурца можно использовать как готовые почвенные смеси, так и приготовленные самими. Для приготовления почвенных смесей самостоятельно используют дерновую землю, листовую, перегной, торф, опилки и песок в разных пропорциях, чтобы получился рыхлый, не плотный субстрат, с высокой влаго- и воздухоемкостью.

Обязательно надо внести комплексные минеральные удобрения 30-40 г и 1 стакан золы на ведро субстрата.

Приготовить грунт надо за 2-3 недели до посева. В качестве емкостей для выращивания рассады можно использовать кассеты, торфоперегнойные и пластмассовые горшки, бумажные пакеты, пустые емкости из-под пищевых продуктов, ящики, самодельные стаканчики из полиэтилена. Главное – чтобы они были прочными, непрозрачными, и имели отверстия для дренажа. Максимальный размер – 0,7-0,8 л, оптимальный – 0,5-0,6 л.

Выращивание рассады для подоконника практически не отличается от стандартного. Сеять огурцы можно как непосредственно в емкость, так и используя пикировку. В зимний период пикировка предпочтительна.

Перед посевом емкости наполняют субстратом, прижимают и увлажняют. Затем делают углубления 0,5-1 см в центре и укладывают туда семена, после чего их присыпают рассадной смесью или перлитом (вермикулитом). В ящиках семена располагают на расстоянии 2-2,5 см друг от друга.

До появления всходов температуру лучше поддерживать на уровне 25-28°С, при более низких температурах всходов можно ждать от 4 дней и более. Для роста рассады огурца оптимальная температура несколько ниже – 20-22°С, а несколько дней после всходов совсем низкая – 16-17°С. Такое сильное понижение температуры не дает сеянцам вытягиваться.

К пикировке можно приступать через 5-7 дней после появления всходов, в фазе семядолей. Технология пикировки огурца сходна с пикировкой томата. Сеянцы проливают, и аккуратно достают из грунта, чтобы не оборвать корни.

В емкости для пикировки делают лунку, туда помещают сеянец, присыпают землей и аккуратно прижимают. По окончанию пикировки сеянцы проливают.