В погранкомитете Беларуси не комментируют выезд журналистки Ксении Собчак в Литву

2022-10-26 18:27

Пресс-секретарь Погранкомитета Беларуси Антон Бычковский пояснил, что ведомство не располагает сведениями о перемещении журналистки.

Погранкомитет Беларуси не комментирует выезд журналистки Ксении Собчак в Литву, пояснил пресс-секретарь ведомства Антон Бычковский.

"В настоящий момент не могу не подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказал он.

Ранее о выезде Ксении Собчак через территорию Беларуси сообщила РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к журналистке.

Опубликовано: Максим Алексеев