В погранкомитете Беларуси не комментируют выезд журналистки Ксении Собчак в Литву
2022-10-26 18:27
Пресс-секретарь Погранкомитета Беларуси Антон Бычковский пояснил, что ведомство не располагает сведениями о перемещении журналистки.
Погранкомитет Беларуси не комментирует выезд журналистки Ксении Собчак в Литву, пояснил пресс-секретарь ведомства Антон Бычковский.
"В настоящий момент не могу не подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказал он.
Ранее о выезде Ксении Собчак через территорию Беларуси сообщила РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к журналистке.
Опубликовано: Максим Алексеев
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