В погранкомитете Беларуси не комментируют выезд журналистки Ксении Собчак в Литву

Эксперты рассказали, как узнать, достаточно ли глубоко вы спите

Лишение сна вредно не только для вашего вождения и мышления. В течение тех 7-9 часов сна, которые вы должны получать, мозг и тело подвергаются различным процессам восстановления.

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