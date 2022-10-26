Опытные хозяйки рассказали, какое блюдо можно приготовить из кабачков

Кабачки могут не уродиться только в двух случаях - если летом пришла зима и заморозила растение или их просто не посадили.

Предлагаю для разнообразия сделать кабачки с куриной грудкой. У меня съедаются за раз. Можно есть, как самостоятельное блюда и с гарниром из тушеной капусты, картофельного пюре, гречки.

Итак:

Очищаем кабачки от кожицы и вынимаем семечки, если кабачки уже крупные.

Натираем на крупной терке.

Куриную грудку прокручиваем через мясорубку с добавлением пары зубчиков чеснока, чтобы поострее было.

Натертый на терке кабачок и куриный фарш смешиваем, солим, перчим.

Добавляем яйцо и 4-5 столовых ложек муки. Все тщательно перемешиваем.

Можно приступать к жарке. Жарю на растительном рафинированном масле с обеих сторон. Получаются вот такие красивые лепешки-котлетки.

Попробуйте, очень вкусные, нежные. Этот рецепт - настоящая находка для пэпэшников. (тех, кто за здоровую еду)