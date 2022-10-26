Политики Квебека отказываются признавать власть короля Карла III

В связи с предстоящей коронацией короля Карла III в канадской провинции Квебек возобновляются дебаты о связях страны с британской монархией.

В среду парламентарии проголосуют за то, должна ли Канада разорвать отношения с монархией после того, как лидер Блока Квебека Ив-Франсуа Бланше внес предложение, которое вызвало разговор в Палате общин о короне.

Его шаг последовал за отказом 14 недавно избранных политиков Квебека принести присягу на верность королю во время их приведения к присяге в законодательном органе провинции, как того требует канадское законодательство.

Выступая перед журналистами, г-н Бланше признал, что его предложение, скорее всего, будет отклонено, но он сказал, что провал покажет квебекцам, что федеральные политики «предпочитают поддерживать короля, а не народ».

В Канаде монарх — ныне король Чарльз — является главой государства. Монархия играет в основном символическую роль, а власть управления возложена на правительство Канады.

Для изменения существующей системы потребуется одобрение Палаты общин и Сената в парламенте, а также единодушное согласие всех 10 провинций.

Члены правящей Либеральной партии Канады уже заявили, что будут выступать против этого предложения.

Хотя предложение г-на Бланше может быть отклонено, будущее политиков Квебека, отказавшихся принести присягу короне, остается неопределенным.

Их отказ может привести к принятию законопроекта, который стремится переопределить требование принести присягу на верность в провинции — если они вообще смогут заседать в законодательном органе Квебека — и политические наблюдатели говорят, что они хотят увидеть, как разворачивается спор.