Опытные дачники рассказали о причинах пожелтения листья у замиокулькаса
Несколько лет комнатный цветок радовал красивыми зелеными листьями, но вдруг ни с того, ни с сего они начали желтеть, а само растение остановилось в росте.
Причины, почему желтеют листья у «долларового дерева»:
Вообще, замиокулькас неприхотлив. Он даже может пережить кратковременную засуху, потому что имеет способность накапливать влагу в корнях-клубнях. Но, если листочки начали желтеть, надо найти причину. А их может быть несколько.
Мало света:
Только при условии хорошего освещения любое растение вырабатывает хлорофилл. Этот зеленый пигмент отвечает за красивую окраску листьев. Замиокулькас нуждается в умеренном освещении без попадания прямых солнечных лучей на листовые пластины.
Подоконник с южной стороны ему не подойдет. Лучше поставить растение на пол или на этажерку рядом с окном. Если листья у замиокулькаса начали желтеть, попробуйте переставить горшок в другое место и понаблюдайте за растением.
Перелив:
Наиболее частая ошибка в уходе за этим экзотом – частый полив. Слишком увлажненная почва приводит к загниванию корней и как следствие, желтеют листья. Поливать замиокулькас нужно реже, чем, например, драцену или цветущие экземпляры. В прохладное время года достаточно 1 полива в 2 недели.
Тесный горшок:
Если растению не хватает места, листья будут реагировать пожелтением. Может быть, вы давно не пересаживали цветок, и его корневая система разрослась настолько, что ей стало тесно. Срочно пересадить и ситуация изменится.
Резкая смена температуры в помещении:
Так бывает, когда в комнате становится слишком холодно или, наоборот, жарко. Растение испытывает стресс и реагирует на него пожелтением листовых пластин. Оптимальная температура воздуха в помещении для замиокулькаса – не ниже +18 и не выше +26.
Несколько добрых советов:
Я бы посоветовала пересадить растение, если у замиокулькаса пожелтели листья. Тем более, сейчас самое подходящее время для этого. Аккуратно выньте растение из горшка и осмотрите корневую систему. Если есть поврежденные фрагменты, срежьте их острым ножом или секатором и обработайте измельченным активированным углем.
Возьмите горшок побольше, чем тот, в котором рос цветок до пересадки на 1-2 см. Для пересадки понадобится грунт для суккулентов, он продается в магазине. К грунту я добавляю немного перегноя, взятого с огорода. На дно обязательно уложите дренаж, чтобы защитить корни от загнивания. Присыпьте керамзит или гальку почвосмесью и посадите замиокулькас. Не забудьте полить. Уверена, ваш любимый цветок будет реанимирован и его листья снова обретут ярко-зеленый, насыщенный цвет.
Опубликовано: Ангелина Крент
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