Опытные дачники рассказали о причинах пожелтения листья у замиокулькаса

Несколько лет комнатный цветок радовал красивыми зелеными листьями, но вдруг ни с того, ни с сего они начали желтеть, а само растение остановилось в росте.

Причины, почему желтеют листья у «долларового дерева»:

Вообще, замиокулькас неприхотлив. Он даже может пережить кратковременную засуху, потому что имеет способность накапливать влагу в корнях-клубнях. Но, если листочки начали желтеть, надо найти причину. А их может быть несколько.

Мало света:

Только при условии хорошего освещения любое растение вырабатывает хлорофилл. Этот зеленый пигмент отвечает за красивую окраску листьев. Замиокулькас нуждается в умеренном освещении без попадания прямых солнечных лучей на листовые пластины.

Подоконник с южной стороны ему не подойдет. Лучше поставить растение на пол или на этажерку рядом с окном. Если листья у замиокулькаса начали желтеть, попробуйте переставить горшок в другое место и понаблюдайте за растением.

Перелив:

Наиболее частая ошибка в уходе за этим экзотом – частый полив. Слишком увлажненная почва приводит к загниванию корней и как следствие, желтеют листья. Поливать замиокулькас нужно реже, чем, например, драцену или цветущие экземпляры. В прохладное время года достаточно 1 полива в 2 недели.

Тесный горшок:

Если растению не хватает места, листья будут реагировать пожелтением. Может быть, вы давно не пересаживали цветок, и его корневая система разрослась настолько, что ей стало тесно. Срочно пересадить и ситуация изменится.

Резкая смена температуры в помещении:

Так бывает, когда в комнате становится слишком холодно или, наоборот, жарко. Растение испытывает стресс и реагирует на него пожелтением листовых пластин. Оптимальная температура воздуха в помещении для замиокулькаса – не ниже +18 и не выше +26.

Несколько добрых советов:

Я бы посоветовала пересадить растение, если у замиокулькаса пожелтели листья. Тем более, сейчас самое подходящее время для этого. Аккуратно выньте растение из горшка и осмотрите корневую систему. Если есть поврежденные фрагменты, срежьте их острым ножом или секатором и обработайте измельченным активированным углем.

Возьмите горшок побольше, чем тот, в котором рос цветок до пересадки на 1-2 см. Для пересадки понадобится грунт для суккулентов, он продается в магазине. К грунту я добавляю немного перегноя, взятого с огорода. На дно обязательно уложите дренаж, чтобы защитить корни от загнивания. Присыпьте керамзит или гальку почвосмесью и посадите замиокулькас. Не забудьте полить. Уверена, ваш любимый цветок будет реанимирован и его листья снова обретут ярко-зеленый, насыщенный цвет.