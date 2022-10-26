Член Совета Федерации России предложила «отреагировать» на Хэллоуин

Член комиссии по защите суверенитета Совета Федераций Ольга Ковиди предложила продумать закон, пока Хэллоуин не стал негативной частью российской истории.

Член Совета Федерации России Ольга Ковиди предложила «отреагировать» на Хэллоуин, путем разработки соответствующего федерального закона. Пришедший с Запада этот праздник стал частью антидуховной культуры, сказала она.

"Давай отреагируем на это, продумаем закон, пока этот Хэллоуин не стал в сознании наших детей окровавленной частью российской истории", - заявила депутат.

Ольга Ковиди подчеркнула, что несмотря на то, что Хэллоуин часть чужеродной культуры, в России его, к сожалению приняли.