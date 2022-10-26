Песков прокомментировал сообщения о деле против Собчак
2022-10-26 18:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видел сообщения о деле против дочери экс-мэра Санкт-Петербурга Ксении Собчак.
26 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на главу пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, рассказало о том, что в Кремле «видели» сообщения о том, что журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у сотрудника «Ростеха».
Другие подробности и отношение российского правительства касательно данного дела и внезапного отъезда Собчак из России, предположительно, транзитом через Беларусь в Литву Песков не сообщил.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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