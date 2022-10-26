Власти Ирана расследуют нападение на шиитский храм в Ширазе, где погибли 9 человек
2022-10-26 18:51
По меньшей мере девять человек были убиты в среду в Ширазе на юге Ирана в результате нападения вооруженных лиц на шиитский храм, сообщили в судебных органах.
«Девять человек погибли и десять получили ранения в результате нападения трех террористов на мавзолей Шахчерах в Ширазе», — сообщило агентство судебной власти Mizan Online.
По данным того же источника, двое нападавших задержаны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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