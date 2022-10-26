На городской железной дороге в Берлине снова диверсия, неизвестные запустили кресло в токоприемник электрички

В среду вечером на станции городской железной дороги Schönhauser Allee неизвестный бросил кресло в поезд городских линий.

Кресло застряло в пантографе (токоприемнике), а предохранитель перегорел, заявили в федеральной полиции.

На линии S41 было около 50 пассажиров, которых удалось спасти целыми и невредимыми.

Поезд пришлось остановить на ремонт, и в движении поездов были задержки.

Федеральная полиция расследует опасные вмешательства в железнодорожное движение и ищет свидетелей.