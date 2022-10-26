На городской железной дороге в Берлине снова диверсия, неизвестные запустили кресло в токоприемник электрички
2022-10-26 19:09
В среду вечером на станции городской железной дороги Schönhauser Allee неизвестный бросил кресло в поезд городских линий.
Кресло застряло в пантографе (токоприемнике), а предохранитель перегорел, заявили в федеральной полиции.
На линии S41 было около 50 пассажиров, которых удалось спасти целыми и невредимыми.
Поезд пришлось остановить на ремонт, и в движении поездов были задержки.
Федеральная полиция расследует опасные вмешательства в железнодорожное движение и ищет свидетелей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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