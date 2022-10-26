Дерматологи рассказали, как быстро избавиться от потницы

Когда наступает знойная погода, ваше тело естественным образом пытается сохранить прохладу, потея.

Что такое потница?

Потница - это тип воспаления, возникающий в результате закупорки потовых протоков и часто возникающий в жаркой, влажной среде или при высокой температуре, говорит Мариса Гаршик, доктор медицинских наук, ведущий сертифицированный врач-дерматолог в Манхэттенской дерматологии и косметической хирургии и консультант BioRepublic.

Истинное медицинское определение термической сыпи - это состояние, называемое милиарией, но люди часто используют фразу “тепловая сыпь” для обозначения любой сыпи, которая возникает летом после воздействия тепла, говорит Гэри Голденберг, доктор медицины, косметолог и медицинский дерматолог из Goldenberg Dermatology в Нью-Йорке.

Как выглядит потница и каковы симптомы потницы?

Доктор Гаршик говорит, что характерными признаками потницы обычно являются зуд или ощущение жжения, которое не проходит. Она отмечает, что они появляются в виде маленьких красных бугорков, которые выглядят как маленькие волдыри и обычно появляются на спине или других проблемных участках тела.

Отличить потницу от других высыпаний сложно, поскольку она может выглядеть как несколько кожных заболеваний, которые, как правило, обостряются летом, например, экзема или крапивница. Однако, по словам доктора Голденберга, эти состояния “обычно вызывают гораздо больший зуд”, чем настоящая жара.

Доктор Гаршик объясняет, что, в отличие от потницы, традиционная крапивница, как правило, проявляется в виде более широких светло-розовых пятен, которые появляются и исчезают в течение 24 часов. Другое распространенное раздражение кожи, называемое экземой, часто бывает розовым с шелушащимися пятнами, которые поражают руки и область за коленом.

“Вы можете искать небольшие волдыри и покраснения на конечностях или участках, которые склонны к потоотделению”, - говорит доктор Родни. Однако, если сыпь, которую вы никогда раньше не видели, появляется летом, и она сопровождается лихорадкой, болезненна или вызывает дискомфорт, лучше всего обратиться к своему дерматологу для правильного диагноза, говорит доктор Гаршик.