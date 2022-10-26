The Federalist: Байден злоупотребляет властью ради борьбы с Путиным
The Federalist: Байден злоупотребляет нефтяным резервом страны в борьбе с Путиным.
В среду днем в американском издании The Federalist вышел материал, в котором корреспондент Тристан Джастис сообщает, что действия президента США Джо Байдена по снижению цен на топливо носят беспрецедентный характер и идут в разрез с официальной энергетической политикой Белого дома и больше направлены на сдерживание Путина.
В статье сообщается, что на прошлой неделе американский лидер снова задействовал аварийный нефтяной резерв страны после того, как Саудовская Аравия отказалась наращивать добычу нефти, несмотря на то что потребности в таком решении для внутренних нужд США не было.
Автор статьи вспоминает, что после инаугурации президент сразу же закрыл государственные земли для аренды новых месторождений нефти и газа на 18 месяцев, заморозив инвестиции в отрасль в результате чего нефтеперерабатывающие мощности США после десятилетий спада оказались на нисходящей траектории.
Опубликовано: Елена Калиновская
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