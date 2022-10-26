В Пекине прекратил работу тематический парк Universal из-за принципа «ноль ковид»

Тематический парк Universal Resort в Пекине временно закрыт в связи с мерами по профилактике Covid-19.

Число случаев заболевания в городе растет, несмотря на одни из самых жестких в мире ограничений по борьбе с коронавирусом.

На вчерашний день в столице Китая, где проживает более 21 миллиона человек, было зарегистрировано 19 случаев инфицирования с симптомами и один бессимптомный случай.

Политика Китая по борьбе с коронавирусом привела к тому, что города и достопримечательности были закрыты из-за относительно небольшого числа инфекций.

