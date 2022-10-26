В Пекине прекратил работу тематический парк Universal из-за принципа «ноль ковид»
2022-10-26 19:19
Тематический парк Universal Resort в Пекине временно закрыт в связи с мерами по профилактике Covid-19.
Число случаев заболевания в городе растет, несмотря на одни из самых жестких в мире ограничений по борьбе с коронавирусом.
На вчерашний день в столице Китая, где проживает более 21 миллиона человек, было зарегистрировано 19 случаев инфицирования с симптомами и один бессимптомный случай.
Политика Китая по борьбе с коронавирусом привела к тому, что города и достопримечательности были закрыты из-за относительно небольшого числа инфекций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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