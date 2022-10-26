Диетологи назвали главный минус средиземноморской диеты

Любимая средиземноморская диета похожа на короля диет выпускного вечера.Списки "Лучшая диета" любят восхвалять ее, и исследовательское сообщество постоянно присваивает ей превосходную степень за превосходной степенью.

В Северной Африке много стран, расположенных вдоль Средиземного моря, включая Марокко, Алжир, Тунис, Ливию и Египет. То же самое касается стран Ближнего Востока - Турции, Израиля, Сирии и Ливана.

Да, многие из этих культур частично совпадают в плане питания, но часто сочетания, способы приготовления, ароматизаторы и приправы из большинства других стран редко обсуждаются, когда средиземноморской диете присуждается золотая медаль.

Средиземноморскую диету романтизировали, и она далека от всеобъемлющей.

Диетолог из Бруклина Майя Феллер, M.S., R.D.N., C.D.N., согласна со мной.

“Средиземноморская диета, которая действительно охватывает 22 страны вокруг Средиземного моря, отличается уникальными вкусовыми качествами, приправами, травами — продуктами с большим количеством специй и остроты, а также сочетанием сладкого и пряного", - говорит Феллер.

"Не существует единой "диеты", которая охватывала бы весь средиземноморский регион — блюда Марокко, насыщенные специями, мало похожи на лимонную и каперсовую кухню южной Италии.

Средиземноморская кухня - это то, что объединяет эти кухни: ежедневный акцент на овощах и фруктах, фасоли и чечевице, цельнозерновых продуктах, больше морепродуктов, чем мяса и птицы, и полезное для сердца оливковое масло. Свежие, высококачественные ингредиенты и простые технологии приготовления придают необыкновенный вкус”.

"Я думаю, что наиболее важным аспектом, который нужно осознать людям, является то, что в каждой культуре есть блюда, но они готовятся по-разному или могут выглядеть по-разному", - говорит Шана Спенс, M.S., R.D.N., C.D.N. The Nutrition Tea. "Я считаю, что большинство людей склонны думать о жареных овощах, что прекрасно и вкусно, Но соусы, сальса, супы, рагу и т. Д. - Это все блюда с овощами, которые также содержат питательные вещества”.

Примите настоящую средиземноморскую диету во всей ее полноте. Если вы любите готовить, рассмотрите кулинарную книгу, в которой описаны некоторые рецепты из стран Северной Африки или, возможно, из других стран Ближнего Востока. Возможно, вы регулярно питаетесь вне дома; если это так, отлично, рассмотрите несколько разных ресторанов, предлагающих уникальные блюда, вкусы и влияние различных культур.

Изучите новые специи, вкусы и способы приготовления, чтобы приготовить их самостоятельно и воспользоваться их вкусом и пользой для здоровья. И да, всем этим можно насладиться, потягивая итальянское красное вино с гарниром из израильских подгоревших баклажанов, сирийской питы и хумуса, политых турецким оливковым маслом.