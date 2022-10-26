Матвейчев: Собчак занималась информационным рэкетом, вымогая деньги у политиков
2022-10-26 19:29
Российский политолог Олег Матвейчев утверждает, что Ксения Собчак занималась информационным рэкетом, требуя деньги у известных людей.
26 октября российский политолог и представитель Государственной думы России Олег Матвейчев сообщил, что журналистка Ксения Собчак занималась информационным рэкетом, собирая компромат на известных политиков и предпринимателей.
По данным Матвейчева, далее Собчак требовала выкуп за то, чтобы не распространять негативные сведения о своих жертвах в средствах массовой информации.
Олег Матвейчев уверен, что подобные действия Ксении Собчак являются эхом ушедших девяностых и должны строго преследоваться правоохранителями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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