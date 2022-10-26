Матвейчев: Собчак занималась информационным рэкетом, вымогая деньги у политиков

Российский политолог Олег Матвейчев утверждает, что Ксения Собчак занималась информационным рэкетом, требуя деньги у известных людей.

26 октября российский политолог и представитель Государственной думы России Олег Матвейчев сообщил, что журналистка Ксения Собчак занималась информационным рэкетом, собирая компромат на известных политиков и предпринимателей.

По данным Матвейчева, далее Собчак требовала выкуп за то, чтобы не распространять негативные сведения о своих жертвах в средствах массовой информации.

Олег Матвейчев уверен, что подобные действия Ксении Собчак являются эхом ушедших девяностых и должны строго преследоваться правоохранителями.