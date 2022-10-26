Главные признаки пограничного расстройства личности

Время от времени каждый испытывает сильные эмоции , особенно в стрессовых ситуациях. Но некоторые люди изо всех сил пытаются регулировать свои эмоции — настолько, что их настроение может измениться за долю секунды, и они могут действовать импульсивно.

БЛД - это состояние психического здоровья, при котором саморегуляция эмоций затруднена. По данным Национального альянса по психическим заболеваниям (NAMI), люди “испытывают эмоции интенсивно и в течение длительных периодов времени, и им труднее вернуться к стабильному исходному уровню после эмоционально вызывающего события”.

Что такое пограничное расстройство личности?

БЛД может быть “загадкой”, - говорит Элизабет Кеохан, LCSW-C, лицензированный терапевт Talkspace. “Это часто сопровождается крайним страхом быть брошенным, сильным гневом и выраженными трудностями в отношениях”.

По данным <u>клиники Кливленда</u>, отношения хаотичны и нестабильны, потому что люди с БЛД часто внезапно и резко меняют свои взгляды на других. Однажды они могут идеализировать кого-то, а на следующий день презирать. Кливлендской клиники , отношения хаотичны и нестабильны, потому что люди с БЛД часто внезапно и резко меняют свои взгляды на других. В один прекрасный день они могут кого-то идеализировать, а на следующий день презирать.

Кроме того, люди с БЛД проявляют колебания настроения и импульсивное поведение, а также регулярно угрожают членовредительством.

Люди также склонны иметь нестабильное, искаженное или неясное представление о себе. По данным Кливлендской клиники, они регулярно испытывают стыд и часто считают себя “плохими”. Таким образом, они могут внезапно изменить свои цели, карьеру или друзей и саботировать свой собственный успех, например, будучи уволенными с работы или разрушив отношения.

Причины БЛД до конца не изучены, но большинство экспертов сходятся во мнении, что это, вероятно, сочетание факторов, включая генетику, функции мозга и травмирующие события, такие как физическое или сексуальное насилие и пренебрежение в детстве, разлука или плохие границы с родителями.

У кого наиболее вероятно БЛД?

Исторически женщинам чаще ставили диагноз БЛД, но Кеохан считает, что это “диагностический уклон”. Исследования показывают, что люди всех полов, вероятно, испытывают БЛД в равной степени.

Однако это состояние иногда проявляется по-разному у мужчин и женщин. Синор говорит, что мужчины с БЛД могут иметь в анамнезе злоупотребление психоактивными веществами, взрывной темперамент и антиобщественное поведение. У женщин могут наблюдаться расстройства питания, настроения, тревожности и посттравматического стресса.

“Это различие важно учитывать при изучении гендерных различий в диагностике БЛД”, - говорит она.