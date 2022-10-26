Посольство США в ЮАР предупреждает об опасности теракта в Йоханнесбурге
Американское посольство в ЮАР распространило предупреждение о риске нападения в субботу на «большие скопления людей» на севере Йоханнесбурга, информацию подтвердило правительство Южной Африки, с которым связалось AFP.
«Правительство США получило информацию, указывающую на то, что террористы могут планировать нападение на большие скопления людей по периметру вокруг Сэндтона», говорится в сообщении дипмиссии опубликованном на веб-сайте посольства.
С июля 2021 года более тысячи южноафриканских солдат сражаются в соседнем Мозамбике, чтобы помочь армии, борющейся с вооруженными джихадистскими группировками, которые уже пять лет сеют террор. В конфликте погибло 4300 человек около миллиона жителей Мозамбика выехали из страны.
В понедельник посольства ряда западных стран, в том числе посольства США, посоветовали своим гражданам ограничить поездки в Нигерию из-за возросшей угрозы террористических атак.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Посольство США в ЮАР предупреждает об опасности теракта в Йоханнесбурге
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