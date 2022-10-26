Ксения Собчак ушла пешком из Беларуси в Литву, сбежав из России

Скандально известная журналист и телеведущая Ксения Собчак была замечена в пункте пропуска Видзы на границе Беларуси с Литвой.

После обыска в доме, связанного с делом о вымогательстве у главы Ростеха 11 млн рублей со стороны коммерческого директора Собчак Суханова, Ксения в спешке ретировалась из страны.

Как это делали многие белорусские диссиденты она использовала вместо «Внуково-3» маршрут через аэропорт «Минск» и далее к границе прибалтийской республики.

Здесь на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Видзы она, по свидетельству очевидцев, пересекла границу пешком. Как правило беглецы уже имеют некий контакт на той стороне границы и Собчак вполне могли встречать.

Что касается дела о вымогательстве, что сообщается, что Суханов предложил главе Ростеха Чемезову сделку за нераспространение некой информации в Телеграм.Он был задержан после получения транша в 800 тыс. рублей. Следственные органы уже выставили Собчак статус «подозреваемая» по этому делу.