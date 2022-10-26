Киев вместо оружия вынужден просить у Германии 2600 генераторов и 3250 обогревателей
2022-10-26 20:15
Украина надеется на обширную помощь Германии в борьбе с холодом и отключением электроэнергии предстоящей зимой.
Два списка необходимых товаров, составленные Минэнерго в Киеве, отправлены в федеральное правительство ФРГ, сообщила в интервью агентству Reuters сопредседатель немецко-украинской парламентской группы Галина Янченко.
В списках пожеланий — устройства для подстанций, коммерческого транспорта, около 350 километров кабеля, почти 2600 электрогенераторов и около 3250 обогревателей.
Министерство экономики и защиты климата (BMWK) в Берлине отказалось от комментариев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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