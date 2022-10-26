ООН надеется продлить сделку по зерну после переговоров с Москвой и Вашингтоном

После переговоров в Москве и Вашингтоне ООН надеется продлить соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы это было продлено как можно скорее. Это важно для рынка. Это важно для преемственности. И я все еще относительно оптимистичен в отношении того, что мы сможем это сделать», — сказал координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс в Нью-Йорке.

Без продления срок действия соглашения истекает 18 ноября.

Ранее сообщалось, что МИД России запросил в ООН полную картину перемещения украинского зерна. В то время, как Сомали остается на грани выживания из-за проблем с продовольствием украинское зерно, скупают на корм скоту и для нужд промышленности такие страны, как Италия и Великобритания.