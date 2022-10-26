Келин: Россия готова искать решение украинского кризиса
2022-10-26 20:26
Российская Федерация готова искать решение украинского кризиса, заявил посол в Британии.
26 октябри РИА Новости сообщили, что посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российское правительство считает, что переговоры с Украиной возможны так, как Москва всегда готова искать решение любого кризиса.
Общественная служба новостей ранее сообщала, что военный эксперт Александр Артамонов заявил об ожидании в декабре перелома в зоне специальной военной операции и возвращение Россией потерянных городов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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