Перипетии жизни знаменитых советских сценаристов Валерия Фрида и Юлия Дунского

«Гори, гори, моя звезда», «Вдовы», «Служили два товарища», «Экипаж», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» - сценарий к этим и многим другим культовым советским фильмам написали двое друзей, Валерий Фрид и Юлий Дунский.

Творческий тандем Фрида и Дунского образовался совершенно случайно. Будучи 14-летними школьниками они решили ради шутки написать сценарий, а точнее - спародировать фильм «Дети капитана Гранта». После этой затеи парни сдружились, и оказалось - на всю оставшуюся жизнь.

В 1940-ом они стали студентами ВГИКа. Примечательно, что еще на вступительных экзаменах они попросили одну работу на двоих. Что самое удивительное, по характеру они были совершенно разными, и казалось, несовместимыми людьми.

Валерий Семенович представлял собой жизнерадостного, но крайне импульсивного человека, тогда как Юлий Теодорович всегда был сдержан и спокоен. Однако общая черта все же прослеживалась - оба были умными, интеллигентными «очкариками».

Из-за плохого зрения их не взяли в армию, хотя на дворе был 1941-ый год. Лишь спустя 3 года им разрешили отправиться на фронт добровольцами. К сожалению, защищать свою Родину им было не суждено. Еще в вагоне поезда их арестовали и выдвинули обвинение, граничащее с абсурдом - «Тесная связь с детьми врагов народа и организация покушения на Сталина».

Всего по делу проходило около 13 студентов, часто собиравшихся в одной коммунальной квартире. Помещение находилось на Арбате, и по версии следствия, было идеальным местом для совершения убийства. Главарем банды сделали Юлия Дунского, на которого якобы была возложена обязанность расстрелять проезжающую мимо коммунальной квартиры машину вождя. Обстрел должен был вестись из пулемета, который студенты собирались достать из сбитого бомбардировщика.

Несмотря на то, что обвинение больше напоминало сценарий боевика, студентов Фрида и Дунского приговорили к 10 годам лишения свободы. Наказание они отбывали в разных лагерях. По слухам, воссоединению приятелей поспособствовал небезызвестный Алексей Каплер, сидевший за дочку Сталина.

Отбыв наказание, друзья-сценаристы остались в городе Инте и лишь в 1956-ом получили возможность вернуться в Москву. За время пребывания в лагере с ними произошло немало неприятных вещей. Однако ни Фрид, ни Дунский не считали это трагедией. Они не были обижены и считали случившееся лишь одним из фактов своей биографии.

В столице они продолжили заниматься написанием сценариев. Проживали приятели в соседних квартирах и всецело были увлечены своим делом. Конечно, не обходилось без творческих разногласий, которые выливались в ссоры и скандалы. Но через короткое время Валерий и Юлий неизбежно мирились и продолжали плодотворное сотрудничество, ровно до следующего конфликта.

К несчастью, в последние годы Дунской начал испытывать проблемы со здоровьем, которое было испорчено еще в лагерях. Не желая больше терпеть беспрерывные мучения, он решил добровольно уйти из жизни, тем самым не обременяя близких и себя.