Директор Собчак Суханов арестован за вымогательство у главы Ростеха Чемезова

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов арестован по решению московского суда.

Поздно вечером 26 октября московский городской суд постановил арестовать коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова до 24 декабря 2022 года.

В суде Суханов признался, что получил 800 тысяч рублей от представителей главы компании Ростех Сергея Чемезова, однако подчеркнул, что он не вымогал у бизнесмена 11 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что Ксения Собчак разыскивается полицией как фигурантка по уголовному делу о вымогательстве, однако сама журналистка уже покинула Россию.