Боррель: Евросоюз снизил зависимость от газа из РФ с 40 до 7 процентов

Глава отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель сообщил о снижении зависимости Евросоюза от российского газа.

26 октября Жозеп Боррель публично заявил, что в рамках программы Европейского союза по снижению зависимости блока от газа из России с начала спецоперации в Украине ЕС снизил закупку газа из России с 40 до 7 процентов от общей доли импорта.

По словам Борреля, сложившаяся ситуация вынуждает Брюссель искать новых поставщиков газа для стран Евросоюза, ввиду чего ЕС может начать закупать энергоресурсы у государств Латинской Америки.