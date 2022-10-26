Боррель: Евросоюз снизил зависимость от газа из РФ с 40 до 7 процентов
2022-10-26 20:45
Глава отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель сообщил о снижении зависимости Евросоюза от российского газа.
26 октября Жозеп Боррель публично заявил, что в рамках программы Европейского союза по снижению зависимости блока от газа из России с начала спецоперации в Украине ЕС снизил закупку газа из России с 40 до 7 процентов от общей доли импорта.
По словам Борреля, сложившаяся ситуация вынуждает Брюссель искать новых поставщиков газа для стран Евросоюза, ввиду чего ЕС может начать закупать энергоресурсы у государств Латинской Америки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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