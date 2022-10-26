Собчак назвала недоразумением арест своего директора Суханова
Ксения Собчак уверяет, что уголовное дело в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова является недоразумением.
26 октября экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак дала первый официальный комментарий по поводу того, что стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, ввиду чего в среду сотрудники полиции обыскали её загородный дом в посёлке "Горки-8" в Подмосковье.
"Во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение", - поделилась мнением Собчак.
Вечером 26 октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был арестован до 24 октября по делу о вымогательстве денежных средств у главы компании Ростех Сергея Чемезова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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