Собчак назвала недоразумением арест своего директора Суханова

Ксения Собчак уверяет, что уголовное дело в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова является недоразумением.

26 октября экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак дала первый официальный комментарий по поводу того, что стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, ввиду чего в среду сотрудники полиции обыскали её загородный дом в посёлке "Горки-8" в Подмосковье.

"Во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение", - поделилась мнением Собчак.

Вечером 26 октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был арестован до 24 октября по делу о вымогательстве денежных средств у главы компании Ростех Сергея Чемезова.