Бизнесмен Дерипаска выиграл суд против Навального и западных СМИ

26 октября Зеленоградский суд Москву удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к Алексею Навальному и зарубежным журналистам по делу о защите чести и достоинства.

В среду вечером московский суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному, его союзникам и ряду зарубежных СМИ, признанных в России иноагентами.

По данным издания "РИА Новости", решение Зеленоградского суда Москвы гласит, что два видеоролика на канале Алексея Навального, которые посвящены Дерипаске, должны быть удалены, а сам оппозиционер выплатит неустойку за время неисполнения денного решения.