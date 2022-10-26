Бизнесмен Дерипаска выиграл суд против Навального и западных СМИ
2022-10-26 21:05
26 октября Зеленоградский суд Москву удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к Алексею Навальному и зарубежным журналистам по делу о защите чести и достоинства.
В среду вечером московский суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному, его союзникам и ряду зарубежных СМИ, признанных в России иноагентами.
По данным издания "РИА Новости", решение Зеленоградского суда Москвы гласит, что два видеоролика на канале Алексея Навального, которые посвящены Дерипаске, должны быть удалены, а сам оппозиционер выплатит неустойку за время неисполнения денного решения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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