Путин предложил Зеленскому начать мирные переговоры через президента Гвинеи-Бисау
2022-10-26 21:13
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало утверждает, что Владимир Путин попросил передать Зеленскому просьбу о возобновлении переговоров.
26 октября в Киев прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который днём ранее был в Москве, где встретился с Владимиром Путиным в Кремле.
Во время поездки в Киев Умару Сисоку Эмбало сообщил, что Путин попросил передать Зеленскому, что Россия хотела бы возобновить мирные переговоры с Украиной.
В ответ Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин действительно может желать переговоров, однако для этого он должен отдать приказ о прекращении атак на украинские территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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