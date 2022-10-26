Путин предложил Зеленскому начать мирные переговоры через президента Гвинеи-Бисау

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало утверждает, что Владимир Путин попросил передать Зеленскому просьбу о возобновлении переговоров.

26 октября в Киев прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который днём ранее был в Москве, где встретился с Владимиром Путиным в Кремле.

Во время поездки в Киев Умару Сисоку Эмбало сообщил, что Путин попросил передать Зеленскому, что Россия хотела бы возобновить мирные переговоры с Украиной.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин действительно может желать переговоров, однако для этого он должен отдать приказ о прекращении атак на украинские территории.