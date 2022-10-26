Шмидт: защищавший Донбасс гражданин Германии попал в плен к ВСУ

Немецкий депутат Евгений Шмидт утверждает, что гражданин ФРГ, участвовавший в спецоперации на стороне России, попал в плен к украинским военным.

Вечером 26 октября депутат немецкого бундестага от политического союза "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт утверждает, что сражавшийся за независимость Донбасса гражданин ФРГ предположительно оказался в плену у вооружённых сил Украины.

По словам Шмидта, пленённый ВСУ немец сам родился в Украине и позднее вернулся на родину, встав на защиту Донбасса ещё в 2015 году, задолго до старта российской спецоперации.

Евгений Шмидт отмечает, что 17 октября мать пленного гражданина Германии получила по почте видео, на которой её сын ранен и имеет кровоподтеки на лице.