Кадыров призвал мобилизированных не жаловаться, а отбирать оружие и экипировку у ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о нехватке оружия и обмундирования у солдат.
Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале высказался о том, что мобилизированные не должны жаловаться на нехватку оружия и обмундирования.
По словам Кадырова, у украинских солдат есть оружие и экипировка, которые российские военные должны отнять в бою.
"Сейчас мобилизованные снимают видео: этого не хватает, того не хватает, автомат старый, форма не та. Эй, подождите! Зато с той стороны, у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем!", - сказал Кадыров.
Кадыров призвал не плакать, когда люди нужны родине, государству и президенту.
Опубликовано: Николай Скира
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