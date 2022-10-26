Кадыров призвал мобилизированных не жаловаться, а отбирать оружие и экипировку у ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о нехватке оружия и обмундирования у солдат.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале высказался о том, что мобилизированные не должны жаловаться на нехватку оружия и обмундирования.

По словам Кадырова, у украинских солдат есть оружие и экипировка, которые российские военные должны отнять в бою.

"Сейчас мобилизованные снимают видео: этого не хватает, того не хватает, автомат старый, форма не та. Эй, подождите! Зато с той стороны, у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем!", - сказал Кадыров.

Кадыров призвал не плакать, когда люди нужны родине, государству и президенту.