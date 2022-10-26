Эксперты рассказали, почему нельзя выжимать и скручивать волосы после мытья

Зачастую о здоровье волос мы задумываемся, только когда возникает какая-то проблема. Наши волосы, как и кожа, ежедневно подвергаются воздействию различных негативных факторов.

Как мыть волосы правильно?

В тщательном очищении нуждается именно кожа головы и прикорневая зона волос. Непосредственно на длину волос наносить и растирать шампунь не нужно, волосы отлично промываются образовавшейся у корней пеной. Не выжимайте волосы после мытья и скручивайте их в полотенце — это приводит к перерастяжению стрежня волос и провоцирует их разрыв. Достаточно максимально промокнуть излишнюю влагу.

Как расчесывать?

Не следует делать это сразу после мытья — мокрые волосы менее прочные, их структура более уязвима и легко повреждается. Расчесывать волосы нужно без резких движений, начиная от кончиков и постепенно продвигаясь к корням. Избегайте и других механических видов травматизации волос — тугие прически и регулярное микрокапcульное наращивание вызывают сильное перерастяжение и травмируют волосяные фолликулы.

Как сушить и укладывать?

Постарайтесь не сушить волосы с помощью горячего фена. Использование холодного или слегка теплого воздуха на расстоянии 15-20 см от головы является максимально безопасным и для кожи, и для волос.

Если вы предпочитаете сушить волосы естественным способом, помните, что нежелательно выходить с мокрой головой на открытое солнце — ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют на влажные волосы и вызывают даже более сильное повреждение структуры, чем фен.

Если вы укладываете волосы с помощью горячих приборов (плойки, утюжки), выставляйте температуру до 150 градусов и предварительно наносите термозащитные средства. Горячий пар деструктивно воздействует на кератин — структурный белок волоса.

Как выбрать уход?

Подбирайте средства в соответствии с типом кожи. Например, шампуни для сухих волос должны содержать максимально щадящую моющую основу, которая не будет нарушать барьерные функции кожи. Отлично подойдут средства без сульфатов.

Жирные волосы нуждаются в более интенсивном очищении, и бессульфатные средства просто не смогут в достаточной степени промыть голову от избытка кожного сала. Мыть волосы нужно по мере загрязнения так часто, как это требуется. Обязательно используйте бальзам-ополаскиватель — он придает кутикуле гладкость, восстанавливает барьерные функции и облегчает расчесывание.