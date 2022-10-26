Госдума рассмотрит закон о запрете использования иностранных слов

2022-10-26 22:02

Российские парламентарии рассмотрят закон о запрете использования иностранных слов.

Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроект о запрете использования иностранных слов.

Исключение предлагается сделать лишь для слов, аналоги которых есть в словарях русского языка.

"В ГД внесен законопроект о «недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - сообщает РИА Новости.

Ранее Госдума рассматривала законопроект о запрете использования рекламных вывесок на иностранных языках.

Опубликовано: Николай Скира