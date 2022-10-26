Госдума рассмотрит закон о запрете использования иностранных слов
2022-10-26 22:02
Российские парламентарии рассмотрят закон о запрете использования иностранных слов.
Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроект о запрете использования иностранных слов.
Исключение предлагается сделать лишь для слов, аналоги которых есть в словарях русского языка.
"В ГД внесен законопроект о «недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - сообщает РИА Новости.
Ранее Госдума рассматривала законопроект о запрете использования рекламных вывесок на иностранных языках.
Опубликовано: Николай Скира
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