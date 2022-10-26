Правильное хранение красок и лака без вреда для здоровья

Хранение лакокрасочных материалов в доме – это самая большая проблема после строительных и ремонтных работ.

Вам знакомая такая ситуация?

Часто приходится лакокрасочные материалы хранить в квартирах, домах, подсобках, так как их не сразу используют, а через время. Хранение разного рода сухих строительных смесей не вызывает проблем, но хранение именно лакокрасочных изделий в домашних условиях многим добавляют головной боли.

Так как же правильно хранить в домашних условиях краски и лаки?

Лакокрасочные материалы делят на разные группы. Отдельно выделяются грунтовки и шпатлевки, еще одна категория - эмали, краски и лаки. Главное они должны подходить под свои свойства, то есть защищать поверхность от разрушения и украшать ее.

Почти все лакокрасочные изделия – это горючие материалы. Поэтому из-за неправильно обращения, не соблюдения техники безопасности их пары могут взрываться и не только при нагревании, но и даже из-за неосторожного взбалтывания.

Растворители, другие лакокрасочные материалы воздействуют на организм отрицательно, что проявляется в сонливости, повышенной раздражительности, частых головных болях, постоянных головокружениях, которые появляются в закрытом помещении и не только.

Может появиться тошнота, рвота. Вредные, токсические вещества, которые есть в их составе, попадают в организм, непосредственно в кровь взрослого или ребенка через легкие, кожу, систему пищеварения.

Цветные эмали, всевозможные краски и лаки, разного рода растворители очень сильно раздражают слизистые и могут у взрослого или ребенка в течение суток вызвать аллергию, различные кожные и другие заболевания. Они могут стать причиной острой формы отравления. Считаются токсичными, пожароопасными материалами и их следует хранить вдали от детей и животных.

Поэтому если после ремонта у вас осталась краска, даже не использованная, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Там указывается производителями действительный срок хранения, узнаете другую необходимую информацию о продукте, например, общие правила работы с лакокрасочным материалом, условиями хранения и т.д.