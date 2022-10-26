Миллиардер Илон Маск объявил себя «главным по твитам»

2022-10-26 22:50

Гендиректор SpaceX Илон Маск сменил описание своего профиля в Twitter. Теперь он - «главным по твитам».

Гендиректор SpaceX Илон Маск сменил описание своего профиля в Twitter, став «главным по твитам».

"Chief Twit", - написал в своем био Илон Маск.

Ранее сообщалось, что сделка о приобритении Twitter за 44 миллиарда долларов находится на стадии сбора подписей на документах. Стать полноправным хозяином компании Илон Маск планирует уже в эту пятницу.

Опубликовано: Максим Алексеев