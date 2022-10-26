Ученые выяснили, почему пожилые люди странно пахнут

Во время общения с пожилыми людьми можно заметить, что от них исходит какой-то странный запах.

Чем пахнут пожилые люди:

В ходе проведенного в начале XXI века эксперимента было выяснено, что пожилые люди пахнут далеко не духами — это запах химических веществ, вырабатываемых их телом.

Суть проведенного японскими исследователями эксперимента заключалась в том, что они предложили добровольцам в возрасте от 26 до 75 лет на протяжении трех ночей носить рубашки, впитывающие запахи с их тела. После этого, авторы научной работы извлекли собранные молекулы и провели через масс-спектрометр — аппарат, который может распознать вещества и определить их концентрацию.

Во всех футболках ученые обнаружили сложную смесь веществ. Их концентрация была почти одинаковой, а это значит, что пожилые люди пахнут не сильнее, чем молодые. Но кое-что интересное исследователи все же обнаружили — в одежде людей в возрасте от 40 лет содержался альдегид 2-ноненаль. И чем старше был человек, тем больше было этого вещества.

Почему у пожилых людей странный запах:

Вопреки ожиданиям исследователей, оказалось, что альдегид 2-ноненаль выделяется не вместе с потом. Оказалось, что кожа людей в возрасте выделяет ненасыщенные жирные кислоты омега-7, которые разлагаются на воздухе и потом превращаются в 2-ноненаль.

Несмотря на то, что в эксперименте приняла участие небольшая группа из 22 человек, к верности выводов ученых вопросов нет — другие группы исследователей не смогли их опровергнуть.

Ученые описывают исходящий от пожилых людей запах как «жирно-травяной». Но старость не обязательно означает, что человек обязательно начнет пахнуть травами. В ходе эксперимента, в одежде некоторых добровольцев концентрация 2-ноненаля была на настолько низком уровне, что масс-спектрометр с трудом его обнаружил. Значит, старческий запах возникает далеко не у всех людей. Но что на это влияет, никто не знает — причина его возникновения до сих пор не изучена.

Почему пожилые люди пахнут лекарственными травами, ученым неизвестно, но есть пара интересных предположений. Некоторые ученые считают, что сильный запах был передан нам от далеких предков, но для чего нужна эта особенность организма, они не знают. Более правдивая версия гласит, что стареющий организм выделяет больше кислот омега-7, но причина этого, опять же, остается неизвестной.