Жасмин рассказала, как относится к санкциям США, введенным против нее
2022-10-26 22:55
Известная в России исполнительница Жасмин прокомментировала санкции, введенные в отношении ее Минфин США.
Певица Жасмин рассказала, как отреагировала на санкции, введенные против нее США.
Артистка заявила, что в первую очередь гордится своим мужем, а во вторую - санкциями.
Министерство финансов США ввело новые рестрикции в отношении 12 российских компаний 8 физических лиц.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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