Жасмин рассказала, как относится к санкциям США, введенным против нее

2022-10-26 22:55

Известная в России исполнительница Жасмин прокомментировала санкции, введенные в отношении ее Минфин США.

Певица Жасмин рассказала, как отреагировала на санкции, введенные против нее США.

Артистка заявила, что в первую очередь гордится своим мужем, а во вторую - санкциями.

Министерство финансов США ввело новые рестрикции в отношении 12 российских компаний 8 физических лиц.

Опубликовано: Наталья Гончарова