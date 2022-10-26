Соседов уверен, что Милохин попал на Ледниковый период благодаря влиятельным покровителям

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что думает о блогере Дане Милохине и его популярности.

Сергей Соседов убежден, что Даня Милохин попал на проект "Ледниковый период", да ещё и партнершей его была олимпийская чемпионка Евгения Медведева, с помощью влиятельных людей.

Соседов утверждает, что за Милохиным стоят большие люди, и дело здесь совсем не в его творчестве.

Критик уверен, что творчество блогера никакого отношения к музыке не имеет, как и в случае с Ольгой Бузовой.