Соседов уверен, что Милохин попал на Ледниковый период благодаря влиятельным покровителям
2022-10-26 23:06
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что думает о блогере Дане Милохине и его популярности.
Сергей Соседов убежден, что Даня Милохин попал на проект "Ледниковый период", да ещё и партнершей его была олимпийская чемпионка Евгения Медведева, с помощью влиятельных людей.
Соседов утверждает, что за Милохиным стоят большие люди, и дело здесь совсем не в его творчестве.
Критик уверен, что творчество блогера никакого отношения к музыке не имеет, как и в случае с Ольгой Бузовой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Соседов уверен, что Милохин попал на Ледниковый период благодаря влиятельным покровителям
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