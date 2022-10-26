Савичева травмировала своего гитариста, попав ему туфлей в голову

Певица Юлия Савичева случайно покалечила гитариста из своей группы, на эмоциях кинув туфли, один из который попал музыканту в голову.

Во своего концерта певица Юлия Савичева на эмоциях скинула туфли и отбросила их как можно дальше. Обувь на высоком каблуке угодила в голову гитариста.

На протяжении трех песен у музыканта текла кровь, а солистка даже не заметила этого.

Узнала исполнительница о неприятной случайности только после выхода на бис в конце выступления.