Савичева травмировала своего гитариста, попав ему туфлей в голову
2022-10-26 23:16
Певица Юлия Савичева случайно покалечила гитариста из своей группы, на эмоциях кинув туфли, один из который попал музыканту в голову.
Во своего концерта певица Юлия Савичева на эмоциях скинула туфли и отбросила их как можно дальше. Обувь на высоком каблуке угодила в голову гитариста.
На протяжении трех песен у музыканта текла кровь, а солистка даже не заметила этого.
Узнала исполнительница о неприятной случайности только после выхода на бис в конце выступления.
Опубликовано: Наталья Гончарова
«РИА Новости»: Киев уже создал «грязную бомбу» и взорвёт её над Чернобыльской АЭС
Эксперты рассказали, почему после долгого сна вы не высыпаетесь
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Соседов уверен, что Милохин попал на Ледниковый период благодаря влиятельным покровителям
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО