По делу Собчак и Суханова о вымогательстве арестовали экс-главреда Tatler
2022-10-26 23:49
Московский Тверской суд арестовал бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве у руководителя Ростеха Сергея Чемезова.
Романовский будет находиться под стражей до 24 декабря. Ранее по этому же делу был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Сама журналистка стала подозреваемой, она находится за пределами России.
Суханова содержали в момент передачи ему 800 тыс. рублей от Сергея Чемезова. Его обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей за нераспространение информации в Telegram.
Кирилл Суханов признал себя виновным в получении денег, но не в вымогательстве. Ксения Собчак уверена, что ее коммерческий директор ни в чем не виноват.
Опубликовано: Светлана Репина
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