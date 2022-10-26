Глава МАГАТЭ считает возможным установление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
2022-10-26 23:59
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал возможность установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Он оценил шансы оптимистично и напомнил о важности данного решения.
Гросси рассказал, что детально обсудил эту тему с президентами России и Украины. По его словам, оба они согласны с необходимостью обеспечить безопасность станции.
Ранее Рафаэль Гросси рассказал, что эксперты МАГАТЭ приедут на Украину, чтобы осмотреть два атомных объекта.
Опубликовано: Светлана Репина
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