Глава МАГАТЭ считает возможным установление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал возможность установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он оценил шансы оптимистично и напомнил о важности данного решения.

Гросси рассказал, что детально обсудил эту тему с президентами России и Украины. По его словам, оба они согласны с необходимостью обеспечить безопасность станции.

Ранее Рафаэль Гросси рассказал, что эксперты МАГАТЭ приедут на Украину, чтобы осмотреть два атомных объекта.