Российский Burger King предложит посетителям алкоголь

С 2023 года в ресторанах сети Burger King, расположенных в Международном аэропорту Внуково, посетителям предложат алкогольные напитки.

По информации РБК, это будут игристые и тихие вина. Конкретные марки в компании не называют, но поясняют, что таким способом будут изучать спрос.

Ранее у российских ресторанов возникла проблема с поставками импортного алкоголя.

В связи с этим в меню появились российские алкогольные напитки. Но и продукцию иностранных брендов еще можно найти там, где сохранились ее запасы.