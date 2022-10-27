Российский Burger King предложит посетителям алкоголь
2022-10-27 00:04
С 2023 года в ресторанах сети Burger King, расположенных в Международном аэропорту Внуково, посетителям предложат алкогольные напитки.
По информации РБК, это будут игристые и тихие вина. Конкретные марки в компании не называют, но поясняют, что таким способом будут изучать спрос.
Ранее у российских ресторанов возникла проблема с поставками импортного алкоголя.
В связи с этим в меню появились российские алкогольные напитки. Но и продукцию иностранных брендов еще можно найти там, где сохранились ее запасы.
Опубликовано: Светлана Репина
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