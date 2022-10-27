Bloomberg: администрация Байдена подняла потолок цен на нефть из РФ

Издание Bloomberg утверждает, что команда Джо Байдена вынужденно пересмотрела условия введения потолка цен на российскую нефть.

В ночь на 27 октября американская газета Bloomberg сообщила, что команда президента Соединённых Штатов Джо Байдена оказалась в ситуации, когда ей пришлось смягчить условия для установления потолка цен на нефть из России, подняв его.

По данным Bloomberg, это связано с тем, что многие западные страны включая государства-члены Европейского союза уклоняются от согласования потолка цен на российскую нефть.

Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не станет продавать свои энергоресурсы странам, которые пытаются занизить их реальную цену.