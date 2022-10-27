В Германии собираются легализовать каннабис

Немецкое правительство опубликовало законопроект, предусматривающий легализацию каннабиса.

Этот документ теперь предстоит рассмотреть Еврокомиссии. В нем указаны ограничения и условия.

В правительстве поясняют, что речь идет о подконтрольной продаже каннабиса взрослым людям для личного потребления.

При этом предлагается продавать не более 20-30 г в руки и только в специальных торговых точках, которые будут гарантировать качество продукта и отсутствие примесей.