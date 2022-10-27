Россия призвала Запад не превращать космос в арену конфликтов

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на Генассамбее ООН, что Запад пытается использовать космос как арену для конфликтов.

Он рассказал, что Россия призывает прекратить такие попытки и не позиционировать космос как область соперничества между государствами.

Россия также внесла на рассмотрение Генассамблеи резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе.

Помимо этого, Российская Федерация совместно с Коморскими островами подписали соответствующее заявление.