Эксперты рассказали, как понять, что вашему организму не хватает витамина D
Дефицит витамина D повышает риск гипертонии и диабета второго типа в 2,5 раза!
Ты потеешь больше обычного:
Самый явный признак — вспотевший лоб. Если это происходит, хотя ты вела себя, как обычно, и тебе все время жарко, стоит обратиться к врачу.
Ты чувствуешь слабость:
Постоянная усталость, даже если ты достаточно много спишь, тоже может указывать на дефицит витамина D. То же касается поднятия тяжестей: при нехватке этого витамина мышцы недостаточно крепки.
У тебя депрессия:
Особенно сезонная. Да, она может быть связана и с недостатком витаминов! Ученые считают, что витамин D может влиять на выброс серотонина и дофамина.
У тебя болят ноги:
Внезапные боли в ногах тоже могут быть вызваны малым количеством витамина D в организме. Если боль не проходит несколько недель без видимых причин, обратись к врачу.
Как получить витамин D?
Указанные выше симптомы неоднозначны, поэтому нужно сначала сдать анализ крови и проверить, в чем причина. Затем стоит реже пользоваться защитным кремом (если погода позволяет) и ввести в рацион побольше рыбы, яиц, сыра, грибов, свежевыжатого апельсинового сока, молока, каш и йогуртов. Наконец, помогут поливитамины, из которых получить нужную дозу витамина D проще всего.
Опубликовано: Ангелина Крент
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