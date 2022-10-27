Берлускони: отношения Европы и России откатились на 20 лет
2022-10-27 00:23
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что российско-украинский конфликт отбросил отношения Европы и РФ на 20 лет назад.
Он подчеркнул, что Италия должна выступать вместе с Западом за защиту прав демократической Украины.
По словам Берлускони, эту позицию нельзя ставить под сомнение, вне зависимости от возможных оснований.
Новое правительство Италии объявило о намерении продолжить поддержку Украины, а премьер-министр Джорджия Мелони собирается посетить страну.
Опубликовано: Светлана Репина
«РИА Новости»: Киев создал «грязную бомбу» для взрыва над Чернобыльской АЭС
США подозревают Россию в оказании помощи Ирану по подавлению протестов
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
26-летняя девушка списывала головные боли на стресс, а это оказался рак мозга
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО