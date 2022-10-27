Берлускони: отношения Европы и России откатились на 20 лет

2022-10-27 00:23

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что российско-украинский конфликт отбросил отношения Европы и РФ на 20 лет назад.

Он подчеркнул, что Италия должна выступать вместе с Западом за защиту прав демократической Украины. 

По словам Берлускони, эту позицию нельзя ставить под сомнение, вне зависимости от возможных оснований.

Новое правительство Италии объявило о намерении продолжить поддержку Украины, а премьер-министр Джорджия Мелони собирается посетить страну.

Опубликовано: Светлана Репина